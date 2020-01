Amy Schumer hätte als nächstes gerne eine Tochter

Schauspielerin Amy Schumer wünscht sich als nächstes eine Tochter. Die ‚Dating Queen‘-Darstellerin wurde im Mai 2019 Mutter des kleinen Gene, den sie mit ihrem Mann Chris Fischer groß zieht. Für ihren Sohn wünscht sich die 38-Jährige, die sich momentan einer künstlichen Befruchtung unterzieht, unbedingt noch ein Geschwisterchen.

Ob Junge oder Mädchen, verriet sie in Oprah Winfreys ‚2020 Vision: Your Life in Focus‘-Show: „Für mich war es wirklich eine unglaublich schöne Erfahrung, ein Baby zu bekommen. Wisst ihr, es ist für jeden unterschiedlich. Aber ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Baby zu bekommen, dann bekommt ein Baby. Es veränderte mein Leben. Und ich mag den Kerl wirklich. Ich stelle mir uns alle zusammen am Strand vor. Und wie ich meinem kleinen Mädchen Volleyball beibringe.“

„Wir sind Kriegerinnen“

Durch das Erlebnis der Geburt erkannte die Schauspielerin erst, wie stark Frauen sein können: „Wir sind Kriegerinnen. Alle von uns, ich meine, wirklich jetzt. Das habe ich gelernt. Ich habe nicht nur gelernt, wie stark ich bin. Ich habe gelernt wie stark wir Frauen sind. Ich meine, Männer sind auch großartig, und toll. Und ihr könnt einen Touchdown werfen. Aber könnt ihr auch ein Baby machen?!“