Stars Amy Schumer: Ihr Sohn liebt klassische Comedy

Amy Schumer - 2023 Good+Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 09:00 Uhr

Amy Schumer sagt, ihr fünfjähriger Sohn Gene habe eine Liebe für klassische Comedy entwickelt.

Die Schauspielerin (43) hat sich mit ihren Comedy-Sketchen einen Namen gemacht und sagt nun, dass ihr Sohn in ihre Fußstapfen treten wird.

Sie sagte auf dem roten Teppich beim ‚SNL 50 Anniversary Special‘ in New York am Sonntag (16. Februar): „Er steht wirklich auf ‚SNL‘-Sketche. Er liebt Chris Farley-Sketche und alte Adam Sandler-Sketche und so.“ Schumer, die bereits dreimal bei ‚SNL‘ moderiert hat, zieht ihren Sohn Gene mit ihrem Ehemann Chris Fischer (45), einem professionellen Koch, groß. In einer Januar-Folge von Alex Coopers ‚Call Her Daddy‘-Podcast sprach Amy darüber, wie ihre Familie ihren Ruhm wahrnimmt. Sie sagte: „Mit meinem Sohn oder meinem Mann ist es genauso. Es ist wie, ‚Du bist Mama‘.“

Amy brachte Gene im Mai 2019 zur Welt und hat über ihre Erfahrungen mit einem langwierigen Kaiserschnitt aufgrund von Endometriose gesprochen. Im Jahr 2021 ließ sie sich die Gebärmutter und den Blinddarm entfernen.