Amy Schumer nach Schwangerschaft: „Ich bin zurück!”

Dienstag, 21. Mai 2019 19:53 Uhr

Amy Schumer feiert ihr Comeback als Komikerin nach der Geburt ihres Kindes. Die Schauspielerin wurde Anfang des Monats zum ersten Mal Mama und begrüßte gemeinsam mit Eheman Chris Fischer Söhnchen Attell.

Und jetzt überraschte die Komikerin ihre Fans mit einem Comeback auf die Stand-Up Bühne. Dazu schrieb die 37-Jährige auf Instagram nur: „Ich bin zurück!” Ihr Comeback folgt nach einer schweren Zeit für Amy, nachdem sie von der Schwangerschaft an Hypermesis Gravidarum leidete, weshalb man sich andauern übergeben muss.

Im November musste die Schauspielerin deshalb sogar einige ihrer Shows absagen und im Februar sagte die ‚Dating-Queen‘-Schauspielerin dann ihre komplette Tour ab. Dazu erklärte sie zu dem Zeitpunkt auf ihrem Social-Media Account: „Dem Baby und mir geht es gut und alle sieht gut aus. Aber ich fühle mich immer noch schlapp und muss mich dauernd übergeben. Ich hasse es, die Tour absagen zu müssen, denn ich liebe Stand Up und das Geld! Aber im Moment muss ich auf meine Gesundheit achten und auf das Baby.”

Quelle: instagram.com

Alle Frauen sind Helden

Erst Anfang des Monats feierte der Star die Geburt ihres ersten Kindes und lobte alle Frauen als „Helden“, nach ihrer schweren Erfahrung in der Schwangerschaft. Dazu schrieb sie auf Instagram: „Okay, hier ist mein Post über mein Baby. Frauen sind einfach der Hammer. Ja, die Männer sind auch nicht schlecht, aber wir Frauen sind einfach f***ing Kämpferinnen und wir halten alles aus. Ich war echt froh, eine Geburtshelferin an meiner Seite zu haben. Ich weiß nicht wirklich, was genau sie machen, aber eins weiß ich: Sie haben mir und Chris das Gefühl von Sicherheit gegeben. Ich empfehle das wirklich jeder Schwangeren.“

Dennoch: Ihren Humor hat Schumer nicht verloren. Putzige und unverstellte Fotos auf Instagram postet sie weiter!