Amy Schumer verrät: Es wird ein Junge

US-Schauspielerin Amy Schumer hat das Geschlecht ihres Babys verraten. Die US-Komikerin erwartet mit ihrem Ehemann Chris Fischer ihr erstes gemeinsames Kind. Jeden Tag könnte es nun soweit sein, was die werdende Mutter zum Anlass nahm, ihre Fans eine süße Neuigkeit zu verraten.

Auf Instagram teilte sie ein Bild, das den kultigen Filmstar an der Seite ihres Partners beim Kinderarzt zeigt. „Wir erwarten einen Jungen“, offenbarte die Blondine stolz. In dem Post wandte sich Amy außerdem mit einer ernsten Botschaft an den Musiker Chance the Rapper, nachdem sich dieser auf Twitter als Fan der Fast Food-Kette Wendy’s geoutet hatte.

„Positive Affirmationen für heute: Ich werde einen guten Tag haben, ich werde heute Erfolg haben und Wendy’s wird die scharfen Nuggets wieder einführen“, schrieb der Star.

Quelle: instagram.com

„Bitte lest den Satz nochmal“

Die 37-Jährige nahm dies zum Anlass, ein politisches Statement zu veröffentlichen. „Hey! Wir lieben @chancetherapper und hassen es, diejenigen zu sein, die ihm sagen müssen, dass Wendys die einzige Fast Food-Kette ist, die sich weigert, Farmarbeiterinnen vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung in den Feldern zu beschützen. Das ist wahr. Bitte lest den Satz noch einmal. Eine Nachricht an die zuständigen Leute: Anstatt scharfer Nuggets wollen wir Essen, das mit Würde geerntet wurde und nicht mit Gewalt“, erklärte sie.

Amys Fans reagierten mit viel Lob auf die offenbarenden Worte. „Ich werde Wendy’s boykottieren, danke für die Info. Freue mich so sehr für dich und deinen Familie“, schrieb ein Follower. Ein weiterer User meinte: „Ich liebe es, dass du dich für so wichtige Sachen einsetzt, Amy! Und Glückwunsch! Ich habe zwei Jungs und sie werden dein Herz zum Schmelzen bringen.“