Stars Bryan Adams: Er wollte Amy Winehouse helfen Bryan Adams „versuchte, Amy Winehouse zu helfen“, als sie gegen die Sucht kämpfte. Der 64-jährige Sänger erinnerte sich daran, wie er die ‚Back To Black‘-Hitmacherin – die im Juli 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer versehentlichen Alkoholvergiftung starb – 2007 in seine Villa in Mustique einflog, als sie Berichten zufolge Heroinpackungen im […]