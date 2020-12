An Covid-19 erkrankt: Sharon Osbourne war im Krankenhaus

15.12.2020 07:04 Uhr

Sharon Osbourne hat sich mit dem Coronavirus infiziert und erholt sich nach einem Krankenhausaufenthalt. Für Ehemann Ozzy gibt es Entwarnung.

Moderatorin Sharon Osbourne (68) ist an Covid-19 erkrankt und musste wegen der Corona-Infektion auch ins Krankenhaus. Auf Twitter erklärte die Ehefrau von Ozzy Osbourne (72, „Ordinary Man“), sie sei positiv auf das Virus getestet worden. „Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole ich mich jetzt an einem Ort getrennt von Ozzy (der negativ getestet wurde).“ Ihre TV-Show „The Talk“ sei in einer geplanten Pause. „Bleibt bitte sicher und gesund.“

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.

