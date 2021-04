An einem Strang: Prinz William und Prinz Harry segnen Diana-Statue ab

Prinz Harry (li.) und Prinz William bei einem Gottesdienst in London 2020. (wag/spot)

04.04.2021 13:33 Uhr

Prinz William und Prinz Harry raufen sich zusammen. Für die Diana-Statue in Andenken an ihre Mutter ziehen die beiden Brüder offenbar an einem Strang.

Die Beziehung von Prinz William (38) und Prinz Harry (36) soll seit einiger Zeit schwierig sein. Das brisante Interview von Harry und seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (39, „Suits“), mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) machte die Sache sicher nicht besser. Funkstille scheint zwischen den Brüdern allerdings nicht zu herrschen. Wie die britische „The Sun“ berichtet, hätten die beiden nun gemeinsam über das Design jener Statue entschieden, die zu Ehren ihrer Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), in London errichtet werden soll.

Prinz William und Prinz Harry hätten demnach ihre Differenzen außer Acht gelassen und ein finales Design von Bildhauer Ian Rank-Broadley (69) abgesegnet, schreibt die Boulevardzeitung. Die Statue werde nun angefertigt. Zuvor hatten die Brüder einen Arbeitsausschuss gegründet, um das Projekt zu überwachen. Prinz Harry, der mit seiner Familie in den USA lebt, soll Fotos des Designentwurfs zugeschickt bekommen haben.

Diana-Statue wird am 1. Juli enthüllt

Ob sich die Beziehung von Prinz William und Prinz Harry tatsächlich auf dem Weg der Besserung befindet, wird sich zeigen. Noch ist unklar, ob beide am 1. Juli bei der Enthüllung der Diana-Statue vor dem Kensington Palast anwesend sein werden. Die „Prinzessin der Herzen“ hätte an diesem Tag ihren 60. Geburtstag gefeiert.

Wie die „Sun on Sunday“ zuvor berichtete, würden es Mitarbeiter des Palastes aktuell für undenkbar halten, dass sich beide Brüder im Sommer gemeinsam in London zeigen werden. Ihr Projekt, das sie erstmals 2017 angekündigt hatten, wollten sie allerdings auf jeden Fall verwirklichen – allen Unstimmigkeiten zum Trotz.