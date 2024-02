"Wir vermissen und lieben dich" An ihrem 75. Geburtstag: Ivanka Trump gedenkt Mutter Ivana

SpotOn News | 20.02.2024, 23:09 Uhr

Zum 75. Geburtstag von Ivana Trump hat ihre Tochter Ivanka an ihre 2022 verstorbene Mutter erinnert. Sie teilte mehrere Fotos auf Instagram und widmete ihr bewegende Worte.

Ivana Trump (1949-2022) wäre am 20. Februar 75 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag erinnert Tochter Ivanka (42) auf Instagram mit einem Throwback-Bild an ihre verstorbene Mutter. "Ich stelle mir vor, wie du durch den Himmel segelst, geleitet von den Sternen …", schreibt die Tochter von Ex-US-Präsident Donald Trump (77) zu dem alten Foto, das Ivana Trump im Kapitänskostüm am Steuer eines Schiffs zeigt. "Heute wäre dein 75. Geburtstag."

"Wir heben unsere Segel zu deinen Ehren, Mama, wir navigieren mit dem Kompass deiner Liebe und deinem unerschrockenen Geist durch das Leben", so Ivanka Trump weiter. "Wir vermissen und lieben dich."

Ivana Trump: Businessfrau, Skifahrerin, Mutter

In ihrer Instagram-Story teilte die 42-Jährige weitere Fotos, die sie mit ihrer Mutter zeigen sowie mehrere Bilder aus Ivana Trumps Modelkarriere. Ihre Mutter sei eine "bahnbrechende Businessfrau" gewesen, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das Ivana Trump in jungen Jahren an einem Schreibtisch zeigt. Auf einem weiteren Foto ist die gebürtige Tschechin im Skianzug auf der Piste abgebildet. Ivana Trump sei auch eine "Weltklasse-Skifahrerin für das tschechische Nationalteam" gewesen, vor allem aber "eine wunderbare Mama", bemerkt ihre Tochter. Dazu postete sie ein Foto, auf dem auch ihre Brüder Donald Jr. (46) und Eric (40) im Kindesalter zu sehen sind.

Die in Tschechien geborene Ivana Trump trat in ihrer Jugend für das tschechische Junioren-Nationalteam im Skifahren an und studierte später Sportwissenschaften in Prag. Anschließend wanderte sie mit ihrem ersten Ehemann, einem Österreicher, nach Kanada aus und arbeitete nach der Scheidung als Model. Auf einer Reise nach New York traf sie 1976 den Unternehmer Donald Trump, mit ihm war sie von 1977 bis 1990 verheiratet. Es folgten zwei weitere Ehen – mit dem italienischen Geschäftsmann Riccardo Mazzucchelli (1943-2017) und dem Schauspieler Rossano Rubicondi (1972-2021). Am 14. Juli 2022 starb Trump im Alter von 73 Jahren in ihrer Wohnung in New York City an den Folgen eines Treppensturzes.