Stars Ana de Armas: Begeistert von der Zusammenarbeit mit Tom Cruise

Ana De Armas - Ballerina - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 16:00 Uhr

Ana de Armas verriet, dass sie bei den Dreharbeiten zu einem neuen Film „so viel Spaß“ mit Tom Cruise habe.

Die 37-jährige ‚Blonde‘-Darstellerin hat sich mit dem Hollywood-Superstar für ein neues Projekt zusammengetan, gemeinsam mit Filmemacher Doug Liman und dem Regisseur der ‚Mission: Impossible‘-Reihe, Christopher McQuarrie.

Ana erzählte, dass der Prozess der Dreharbeiten „fantastisch“ gewesen sei und sie wie „verrückt trainiert“. De Armas sagte in einem Interview gegenüber ‚WWD‘: „Und natürlich trainiere ich wie verrückt, wie man es eben macht, wenn man mit Tom arbeitet. Es ist ein ganz neues Level, das die Messlatte immer höher legt. Aber es macht so viel Spaß.“ Die Prominente verriet weiter, dass sie sich nach ihrer Oscar-Nominierung für ihren Film ‚Blonde‘ und der Fertigstellung ihres ‚John Wick‘-Spin-offs ‚Ballerina‘ eine Auszeit nahm, um über ihre zukünftigen Karriereschritte nachzudenken. Ana fügte hinzu: „Es ist eine seltsame Zeit gewesen. Ich wollte herausfinden, was als Nächstes für mich ansteht. Ich wollte unbedingt sehen, was ich machen, womit ich mich beschäftigen und mit wem ich arbeiten wollte.“