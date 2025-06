Film Ana De Armas gibt spannendes Update zu ‚Deeper‘ mit Tom Cruise

Ana De Armas - Ballerina - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 18:00 Uhr

Ana De Armas „trainiert“ gerade für ‚Deeper‘.

Die 37-jährige Schauspielerin arbeitet mit der ‚Mission: Impossible‘-Legende Tom Cruise an Doug Limans übernatürlichem Thriller über einen Astronauten, der beim Eintauchen in einen bisher unerforschten Graben eine schreckliche Kraft entdeckt.

Auf die Frage nach einem Update zu dem Projekt sagte De Armas gegenüber ‚Deadline‘: „Training, nur Training, Vorbereitung auf das, was kommt!“ Sie verriet keine weiteren Details über den Film, sprach aber stattdessen über einige der Lektionen, die sie aus ihrem ‚John Wick‘-Spin-off ‚Ballerina‘ ziehen wird. In dem Action-Blockbuster spielt sie die Ballerina-Attentäterin Eve Macarro, und die Rolle habe sie gelehrt, „Risiken einzugehen“. Sie sagte: „Ich denke, es ist wichtig, weiter nach Wahrheit und Antworten zu suchen… Um weiterzumachen, bis du deine Wahrheit findest, egal was passiert. Also, gehen Sie Risiken ein und gehen Sie der Sache auf den Grund.“

Erst kürzlich reagierte De Armas, die sich von Größen wie Uma Thurman inspirieren ließ, auf die Idee, dass sie ein ähnliches Vorbild für die nächste Generation von Frauen im Film werden könne. Sie fügte hinzu: „Es ist schön, wenn das die Wirkung meiner Arbeit ist, egal ob es sich um diesen Film oder andere Rollen handelt. Besser geht’s nicht! Ich bin sehr glücklich, ich bin stolz, dass das mein Beitrag für die jüngeren Generationen ist.“