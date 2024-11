Stiefsohn des kubanischen Präsidenten Ana de Armas: Ist das der neue Mann an ihrer Seite?

In Madrid hat Ana de Armas den Stiefsohn des kubanischen Präsidenten geküsst. (lau/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 09:19 Uhr

Ana de Armas ist in Madrid bei innigen Momenten mit einem neuen Mann abgelichtet worden. Er besitzt eine besondere Verbindung zu de Armas' Geburtsland Kuba.

Die Oscar-nominierte, kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas (36) ist in Madrid bei innigen Momenten mit dem Stiefsohn des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel (64) abgelichtet worden. Das zeigen Fotos, die das "Hola Magazin" zuerst veröffentlicht hat. Auf den Bildern ist zu erkennen, wie de Armas und Manuel Anido Cuesta mit Salsa, dem Hund der Schauspielerin, Gassi gehen und auf der Straße der spanischen Hauptstadt innige Momente teilen.

Frühere Beziehung mit Ben Affleck

Auch wenn nie offiziell bestätigt, dürfte de Armas' vorhergehende Beziehung zu dem Tinder-Manager Paul Boukadakis (40) damit Geschichte sein. Anido Cuesta ist der Sohn der zweiten Ehefrau des kubanischen Präsidenten Díaz-Canel. Seinen Stiefvater soll er in der Vergangenheit auf offiziellen Staatsbesuchen begleitet haben.

Zuvor hatte de Armas, die für ihr Spiel in Andrew Dominiks "Blond" für einen Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert worden war, mit ihrer Beziehung zu Ben Affleck (52) für Schlagzeilen gesorgt. Sie soll laut Medienberichten für rund ein Jahr Bestand gehabt haben und im Januar 2021 zu Ende gegangen sein.

Die Schauspielerin, die im Alter von 18 Jahren ihr Geburtsland Kuba verließ, um zunächst in Spanien und später in Hollywood ihre Weltkarriere zu starten, wird als Nächstes im "John Wick"-Spin-off-Film "From the World of: Ballerina" zu sehen sein. Der Actionfilm soll im Sommer kommenden Jahres in den deutschen Kinos starten.