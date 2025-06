Film Ana De Armas liebt ihre Rolle als Ballerina

Bang Showbiz | 05.06.2025, 11:00 Uhr

Ana De Armas hat es geliebt, Teil der ‚John Wick‘-Franchise zu werden.

Die 37-jährige Schauspielerin spielt in ‚Ballerina‘, dem neuen ‚John Wick’-Spin-off-Film, Eve Macarro, eine Ballerina, die sich zur Attentäterin ausbilden lässt. Und Ana hat es genossen, Teil des Action-Franchise zu sein. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich liebe die Figur und ich denke, wir können überall da weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

Ana lobte Chad Stahelski, den Regisseur der ‚John Wick‘-Filme, und Keanu Reeves – der den legendären Auftragskiller spielt – dafür, dass sie dazu beigetragen haben, die Filmreihe zu etablieren. Die Darstellerin ist nun gespannt, was die Zukunft bringt. Die Schauspielerin, die mit Keanu in den Filmen ‚Knock Knock‘ (2015) und ‚Daughter of Godxposed‘ (2016) zusammengearbeitet hat, sagte: „Es ist wirklich cool. Ich mag diese Figur und die Geschichte und das Universum und alles, was Chad und Keanu mit den ‚John Wick‘-Filmen geschaffen haben, und jetzt ein Teil davon zu sein, ist wirklich etwas Besonderes.“

Bei der Vorbereitung auf ihre Rolle in ‚Ballerina‘ ging Ana bis an ihre körperlichen Grenzen. Sie verriet, dass die Rolle körperlich anstrengender war als alles, was sie bisher gemacht hat. „Jeder Tag hat meine Grenzen auf die Probe gestellt, einfach die Ausdauer und das Maß an Disziplin, Engagement und Konzentration, das man haben muss, um einen Film wie diesen zu drehen, ist etwas, das ich noch nie zuvor gemacht habe, und vor allem nicht über einen längeren Zeitraum.“ Keanu (60) übernahm für den neuen Film erneut die Rolle des John Wick und gab zu, dass er von Anas Action-Fähigkeiten beeindruckt war.