Ana de Armas macht ihre Liebe zu Ben Affleck offiziell

Für Ana de Armas und Ben Affleck liegt statt Corona Liebe in der Luft. Die kubanische Schauspielerin wurde am Donnerstag 32 Jahre jung und feierte zusammen mit ihrem Liebsten in der freien Natur.

De Armas postete auf Instagram eine Handvoll Fotos von ihrem besonderen Tag. Mehrere Schnappschüsse zeigen sie ganz vertraut mit Affleck (47). Damit macht die hübsche Kubanerin ihre Beziehung zu dem Hollywoodstar in den sozialen Medien offiziell.

Liebe und Glückwünsche

Die Schauspielerin teilte neun Fotos, darunter zwei Kuschelfotos von sich und Ben. Ein anderes Bild zeigt einen kunstvoll dekorierten Kuchen mit Kerzen in Form der Zahl 32.

„Vielen Dank für die Geburtstagswünsche und die Liebe“, schrieb der „Knives Out“ -Star in der Bildunterschrift, die sie auch auf Spanisch wiederholte. „Prost auf ein weiteres großartiges Jahr.“

Berichte über eine romantische Beziehung zwischen Ben Affleck und Ana de Armas machten im März die Runde, als die beiden knutschend am Flughafen erwischt wurden. „Sie sind definitiv zusammen“, bestätigte dann später eine Quelle dem „People“-Magazin.

Ana de Armas: Ihre fünf bekanntesten Filme

2015: Knock Knock

2016: War Dogs

2017: Blade Runner 2049

2019: Knives Out – Mord ist Familiensache

2020: James Bond 007: Keine Zeit zu sterben