Baby Nummer 3 auf dem Weg Ana Ivanovic zeigt ihren Babybauch: „Dankbar – begeistert – glücklich“

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger erwarten ihr drittes Kind. (jer/spot)

SpotOn News | 03.03.2023, 09:47 Uhr

Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic und Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger erwarten ihr drittes Kind. Überglücklich präsentiert die werdende Mutter ihren wachsenden Babybauch auf Instagram.

Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic (35) präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch.

„Dankbar – begeistert – glücklich … ich fühle all das in letzter Zeit“, kommentiert die 35-Jährige ein Instagram-Foto, auf dem sie ein weißes T-Shirt trägt. Ihr Babybauch ist dabei nicht zu übersehen. Sie und Ehemann Bastian Schweinsteiger (38) erwarten bereits ihr drittes gemeinsames Kind.

Schwangerschaft seit Mitte Februar offiziell

Das Paar hatte am 10. Februar die Schwangerschaft offiziell gemacht. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram veröffentlichten sie ein Foto, auf dem der Ex-Fußballprofi eine Hand auf das Bäuchlein seiner Ehefrau gelegt hat. „Nun sind Bastian Schweinsteiger und ich bald offiziell in der Unterzahl“, schrieb Ivanovic zu mehreren Emojis.

Die beiden sind seit 2016 verheiratet und bereits Eltern zweier Jungs. Das erste gemeinsame Kind wurde 2018 geboren. „Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge“, teilte Ivanovic im März vor fünf Jahren mit. Im Sommer 2019 konnte sie dann berichten, dass „unser Junge einen kleinen Bruder“ bekommen habe.