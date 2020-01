Ana und Bastian Schweinsteiger präsentieren ihre Modekollektion

Im Rahmen der Berlin Fashion Week lud das Herforder Modeunternehmen Brax am gestrigen Dienstag 2020 zu einer exklusiven Hausparty in eine außergewöhnliche Location, die „Fabrik 23“.

Die etwa 130 nationalen und internationalen „Friends of the brand“ erlebten den perfekten Spannungsbogen: Ein Videoclip zeigte, wie die neuen Brax Markenbotschafter Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger in einer Holzbox angeliefert werden. Nach dem Motto „Bestellt und abgeholt“ bahnten sich die beiden Spitzensportler anschließend ihren Weg durch die Gäste, um ihnen persönlich die Kampagne zu präsentieren und mit ihnen einen familiären Abend zu verbringen.

Unter dem Slogan „Ana & Bastian love Brax“ entstand eine Idee, mit der Brax national und international neue Zielgruppen emotional ansprechen möchte. „Dieser Abend war für Brax ein ganz besonderer Moment, denn zum ersten Mal in der Firmengeschichte repräsentieren zwei prominente Personen unser Unternehmen, unsere Markenwerte, unsere Mode“, so Marc Freyberg, Geschäftsleiter Marketing & E-Commerce / Unternehmenssprecher.

Start der Kampagne im März

Die Kampagne soll sowohl in Print, Online als auch in Social Media stattfinden, wobei der Schwerpunkt im digitalen Bereich liegen wird. Im Fokus stand bei der Produktion, die im Dezember 2019 in Barcelona stattfand, daher Bewegtbild, dass sich für alle Kanäle eignet und Viralpotenzial besitzt.

Die Hausparty bildete zugleich den Start der Social Media Kampagne auf Facebook und Instagram, die Hauptkampagne startet im März 2020.

Ein weiteres Highlight des Abends war die „Ana & Bastian love BRAX“ Kapselkollektion, die im Herbst/Winter 2020 erhältlich sein wird.

Sie umfasst 16 Kollektionsteile, die von Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger kuratiert und persönlich präsentiert wurden. Nach dem offiziellen Part mischten sich die beiden Spitzensportler unter die Gäste – so entstanden zahlreiche Selfies und lockerer Smalltalk.