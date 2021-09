„And Just Like That…“: Die ersten Szenen der neuen Staffel

Neues Szenenbild aus "And Just Like That..." (mia/spot)

21.09.2021 20:30 Uhr

HBO Max hat zwei kleine Szenen aus der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." veröffentlicht - und eine davon kommt doch ziemlich überraschend.

Gleich zwei kleine Einblicke in das neue Kapitel von „Sex and the City“: Auf Fotos vom Set von „And Just Like That…“ ist zu sehen, wie Carrie (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (Kristin Davis, 56) ein Picknick unter einem Baum abhalten, Wein trinken und sich angeregt unterhalten.

Für „Sex and the City“-Fans sind dabei natürlich besonders die Outfits wichtig: Miranda, mittlerweile stilvoll ergraut, trägt eine Wickelbluse und einen Rock mit Karomustern. Carrie setzt in der Szene auf einen weinroten Oversize-Hosenanzug und einen strengen Dutt. Und Charlotte ist in einer verspielten, hochgeschlossenen Blumenbluse mit Volants zu sehen.

Was passiert mit Carrie und Mr. Big?

Pünktlich zu den neuen Bildern vom Set hat HBO Max auch das erste Bewegtbild-Material der Fortsetzung veröffentlicht. In einem Trailer sind ebenfalls die drei Ladies zu sehen, wie sie einer weiteren Person enthusiastisch zuwinken.

Außerdem: Chris Noth (66) alias Mr. Big, der mit Carrie in der Küche tanzt und sie liebevoll von hinten umarmt. Kurz darauf sieht man ihn beim Kochen, während Carrie leidenschaftlich die Arme um ihn schlingt und ihn küsst. Dabei hieß es doch, dass die zwei sich in der Serie scheiden lassen werden…

Ob es sich bei den zwei Szenen mit Mr. Big um ein Happy End oder die Ruhe vor dem Sturm handelt, werden Fans im kommenden Jahr erfahren.