Sarah Jessica Parker und Kristin Davis „And Just Like That…“-Stars feiern zusammen in New York City

Kristin Davis (l.) und Sarah Jessica Parker bei den "God's Love We Deliver Golden Heart Awards" in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 09:51 Uhr

Sie stehen nicht nur zusammen vor der Kamera, sondern gelten auch als enge Freundinnen. Nun haben Sarah Jessica Parker und Kristin Davis gemeinsam in New York bei einer Gala gefeiert.

Sarah Jessica Parker (59) hat einmal mehr durch ein spektakuläres Outfit in New York City für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin erschien am Montagabend (21. Oktober) in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Spitzenkleid bei den "God's Love We Deliver Golden Heart Awards". Die Robe kombinierte sie mit offenen Pumps und einer silber-glitzernden Handtasche. Ihre Haare trug sie mit tiefem Seitenscheitel zu einem Dutt zusammengebunden.

Die 59-Jährige wurde bei dem Event für ihr wohltätiges Engagement geehrt. Wie auf Schnappschüssen der Veranstaltung zu sehen ist, hatte Sarah Jessica Parker dabei Unterstützung von ihrem "Sex and the City"- und "And just like that…"-Co-Star Kristin Davis (59). Davis trägt auf den Fotos ein dunkles, ärmelloses Kleid mit V-Ausschnitt und einem langen Faltenrock. Ihre dunklen Haare ließ sie offen über ihre Schulter fallen.

Auch Cynthia Nixon (58), gekleidet in ein grau-silbernes Outfit bestehend aus Paillettenkleid und Blazer, ist Medienberichten zufolge bei dem Event mit ihren Serienkolleginnen gesichtet worden.

Fans warten gespannt auf Staffel drei von "And Just Like That…"

In den vergangenen Monaten hatten Aufnahmen der Schauspielerinnen vom Dreh zur neuen "And Just Like That…"-Staffel die Herzen der Fans bereits höherschlagen lassen. Die Produktion zu Staffel drei des "Sex and the City"-Ablegers hatte Anfang Mai begonnen. Hand in Hand zeigte sich dabei unter anderem Schauspieler John Corbett (63) alias Aidan mit Serienliebe Carrie (Sarah Jessica Parker) in den Straßen von New York City.

Weitere Fotos vom Set präsentierten auch die Co-Stars der beiden, darunter Kristin Davis alias Charlotte York, Evan Handler (63) alias Harry Goldenblatt, Cynthia Nixon alias Miranda Hobbes, Sarita Choudhury (58) alias Seema Patel sowie Mario Cantone (64) alias Anthony Marentino. Die neuen Folgen sollen dann im kommenden Jahr anlaufen.