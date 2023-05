"Sex and the City"-Spin-off geht weiter „And Just Like That…“: Starttermin für zweite Staffel steht fest

17.05.2023

Die zweite Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That..." steht in den Startlöchern. Jetzt steht das genaue Datum fest, wann die erste Folge bei Sky zu sehen sein wird.

Dass es mit dem "Sex and the City"-Spin-off "And just like that…" im Juni weitergeht, war bereits bekannt. Jetzt steht auch der genaue Starttermin der zweiten Staffel fest: Ab 22. Juni werden die Folgen immer donnerstags um etwa 8 Uhr über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW zum Abruf bereitstehen.

Zum Start können sich die Serienfans auf zwei Episoden freuen, danach wird es wöchentlich eine Episode geben. Die Folgen sind auf Deutsch und im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zu sehen. Wie Sky zudem bekannt gegeben hat, wird das Spin-off voraussichtlich ab September 2023 auf Sky Atlantic linear ausgestrahlt. Die erste Staffel von"And Just Like That…" und alle "Sex and the City"-Staffeln sind ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.

Mögliches Liebescomeback

Zum Cast der Serie gehören erneut die Original-Stars Sarah Jessica Parker (58, Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (57, Miranda Hobbes) und Kristin Davis (58, Charlotte York). Gespannt warten die Fans vor allem darauf, ob es zum Happy End für Carrie und Rückkehrer Aidan (John Corbett, 62) in Staffel zwei kommen wird. Ein weiteres bekanntes Gesicht aus "Sex and the City" wird in Staffel zwei von "And Just Like That…" ebenfalls dabei sein: Candice Bergen (77), die "Vogue"-Redakteurin Enid Frick in der Originalserie spielte.

Zu den wiederkehrenden Schauspielerinnen und Schauspielern gehören zudem Sara Ramírez (47), Sarita Choudhury (56), Nicole Ari Parker (52), Christopher Jackson (47), Niall Cunningham (38), Cathy Ang (27) und Alexa Swinton (13).

In den USA ist die neue Staffel beim Streamingdienst Max zu sehen.