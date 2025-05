Musik Sam Fender rockt mit Adam Granduciel von The War On Drugs bei Coachella Sam Fender rockte mit Special Guest Adam Granduciel von The War On Drugs auf dem Coachella-Festival. Der Geordie-Rocker hatte bei seinem zweiten Set in der kalifornischen Wüste am Samstag (19. April) eine Überraschung für die Fans parat. Granduciel produzierte Fenders neueste LP ‚People Watching‘ und spielte mit ihm den Titeltrack sowie ‚Tyrants‘, ‚Seventeen Going Under‘ […]