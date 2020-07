Sonntag, 19. Juli 2020 11:07 Uhr

André Schürrle: Seine Frau tröstet ihn mit einer Liebeserklärung

Fußballnationalspieler André Schürrle hat seine Karriere beendet. Ehefrau Anna versüßt den emotionalen Schritt mit einer Liebeserklärung.

„Eine neue Welt wartet auf dich.“ Mit diesen aufmunternden Worten wendet sich Model und Autorin Anna Schürrle (29, „Dear Mama“) an ihren Ehemann André Schürrle (29), nachdem der Fußballspieler sein Karriere-Aus verkündet hatte. Bei Instagram teilte sie Schnappschüsse von sich, ihrem Liebsten und dem gemeinsamen Töchterchen.

Dazu schrieb sie: „Heute war ein sehr emotionaler Tag, vor allem für dich. Sei stolz auf dich. Auf deine Leistungen und die mutige Entscheidung, die du getroffen hast.“ Dann folgt eine süße Liebeserklärung für den Fußball-Weltmeister 2014: „Ich liebe dich unendlich und kann es nicht erwarten, ein neues Kapitel zu beginnen.“

Schürrle verkündete am Freitag (17. Juli) überraschend sein Karriere-Aus. Die Entscheidung sei lange in ihm gereift, erklärte der 29-Jährige dem „Spiegel“. Schürrle hatte am Mittwoch seinen Vertrag mit Borussia Dortmund aufgelöst. Vor allem als WM-Held von Brasilien spielte er sich 2014 in die Herzen der Zuschauer und Fans. Mit Anna Sharypova, wie sie gebürtig heißt, ist Schürrle seit 2018 verheiratet. Im April 2019 wurden die beiden Eltern einer Tochter.

