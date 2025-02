Erster Auftritt am 1. Februar in Wetzlar Andrea Berg zum Auftakt ihrer Tour: „Wir werden es krachen lassen“

Andrea Berg zeigte bei den "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am 11. Januar, dass sie in Topform ist. (ae/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 15:00 Uhr

Rund zwei Jahre lang machte sich Andrea Berg für ihre große Arenatour 2025 fit, am 1. Februar geht es endlich los. Ihren Fans verspricht sie, es gemeinsam mit ihrem Team krachen zu lassen und das Leben zu feiern.

Schlagerstar Andrea Berg (59) startet am Samstag, den 1. Februar, ihre Tournee in der ausverkauften Buderus Arena im hessischen Wetzlar. Nach der Generalprobe zeigte sie sich vorfreudig und kündigte den Fans vergnügliche Stunden an.

"Es ist einfach der Hammer"

Bis zum 23. März tritt die 59-Jährige im Rahmen ihrer Tour mit dem Namen "Party, Hits, Emotionen" an 21 Abenden auf. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ihre Hits und eine große Bühnenshow freuen, wie sie im Interview mit "Bild" verriet: "Ich kann euch versprechen: Wir werden bei unserer großen Arena-Tour gemeinsam so richtig das Leben feiern – ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht!" Die Generalprobe habe "schon richtig Lust auf mehr gemacht". Sie lobt: "Meine Band, meine Tänzer, mein ganzes Team, die Bühne – es ist einfach der Hammer." Sie sei "voller Euphorie" und freue sich darauf, gemeinsam mit den Fans voll durchzustarten. "Wir werden es krachen lassen, uns in den Armen liegen und jede Sekunde voller Dankbarkeit genießen!"

Zwei Jahre lang hat sich die Sängerin laut "Bild" intensiv auf ihre Tour 2025 vorbereitet. Neben Tanz- und Gesangstraining habe sie auch viel Sport getrieben, um die knapp dreistündige Show absolvieren zu können. "Ich habe sehr intensiv für die Tournee trainiert. Dadurch wird man natürlich nicht nur fit, sondern verliert auch Kilos." Das fiel bereits in der ARD-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" am 11. Januar 2025 auf.

Kurz nach ihrem 59. Geburtstag am 28. Januar rockt Andrea Berg also erneut die großen Bühnen. Dabei ist sie aber nicht allein. Sie wird unterstützt von zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern, die sich auf ihrer Instagram-Seite vor einigen Tagen vorgestellt haben. DJ Bobo (57) ist erneut für die Tanz-Choreografien verantwortlich.

Letzter Auftritt am 23. März in Bremen

Nach dem Auftakt in Wetzlar gastiert Andrea Berg noch für 20 weitere Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Tour-Abschluss erfolgt am 23. März in der Bremer ÖVB-Arena.