Andrea Sawatzki rät zu Humor gegen Fremdenhass

Andrea Sawatzki empfiehlt Humor gegen Fremdenhass. Die Schauspielerin ist sich sicher: Lachen ist die beste Medizin für alle Lebenslagen. Auch, wenn es darum geht, mehr Toleranz und Verständnis für fremde Kulturen zu entwickeln.

„Gerade weil die Stimmung in Deutschland so angespannt ist und es viele Missverständnisse gibt, befreit es, darüber zu lachen“, sagt sie im Interview mit ‚DB Mobil‘. Andreas neuer Film ‚Zoros Solo‘ beschäftigt sich mit der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland und dreht sich um einen afghanischen Jungen, der einem schwäbischen Knabenchor beitritt.

Quelle: instagram.com

Sie sieht eine Parallele zu ihrer Kindheit

Zoros Wut auf seinen Vater kann die 56-Jährige, die als Gesangslehrerin in der Tragikomödie von Martin Busker zu sehen ist, gut nachvollziehen. Schließlich hat sie selbst als junges Mädchen ähnliche Erfahrung gemacht und sieht „eine kleine Parallele zu meiner Kindheit“.

Ihre schwere Vergangenheit hat die Tatort-Kommissarin tief geprägt. So habe sie es sich aufgrund ihrer Kindheitserlebnisse „nicht zugetraut“, eine eigene Familie zu gründen. Das änderte sich zum Glück, als sie ihren Kollegen Christian Berkel kennen und lieben lernte.

„In einer Pause saß Christian in einem riesigen, alten Ohrensessel und war in sein Buch vertieft. In diesem Moment habe ich mich verliebt“, gesteht sie. Zusammen hat das Paar zwei Söhne. 2011 traten Andrea und Christian vor den Traualtar, vor allem ihren Kindern zuliebe. „Ich vermute, weil sich zu der Zeit viele Eltern ihrer Freunde getrennt haben“, verrät die Darstellerin.