Zusammen in "Entführen für Anfänger" Andrea Sawatzki und Christian Berkel: Dreharbeiten waren „aufregend“

"Entführen für Anfänger" mit Andrea Sawatzki (Rolle Evelyn Moser) und Christian Berkel (Rolle Adam Lansky). (ili/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 15:00 Uhr

Andrea Sawatzki und Christian Berkel standen für "Entführen für Anfänger" wieder zusammen vor der Kamera. Gemeinsame Dreharbeiten sind "spannend" und "aufregend", erzählt das Ehepaar im Doppelinterview. Außerdem verraten sie, was noch alles ansteht.

Die Schauspielstars Andrea Sawatzki (71, "Familie Bundschuh") und Christian Berkel (67, "Der Kriminalist") sind seit 2011 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Unter anderem für die "… für Anfänger"-Filme drehen sie seit 2019 auch gemeinsam. Nun steht eine neue Ausgabe der Komödienreihe auf dem Programm: "Entführen für Anfänger" wird am heutigen Freitag (27.12.) um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt. Die Dreharbeiten zum vierten Teil "Berühmt sein für Anfänger" sind gerade abgeschlossen.

Gemeinsame Dreharbeiten sind "immer wieder aufregend"

Wie es ist, gemeinsam vor der Kamera zu stehen, wenn man sich privat so gut kennt – das haben Sawatzki und Berkel in einem Doppelinterview mit spot on news verraten. "Es ist spannend, immer wieder neu, weil man den anderen immer wieder anders erlebt", sagt Andrea Sawatzki. Christian Berkel sieht es ähnlich: "Immer wieder aufregend, weil ich Andrea jedes Mal von einer anderen Seite kennenlerne", sagt er.

Bei den gemeinsamen Dreharbeiten immer ernst zu bleiben, ist dennoch nicht einfach, wie sie zugeben. "Das ist manchmal schon schwierig, gerade auch, wenn noch andere Kollegen mitspielen, die auch Schwierigkeiten haben, sich, was den Ernst angeht, zu beherrschen", sagt Sawatzki. "Ich hatte das früher schon, als ich noch beim Theater war, dass mich manche Kollegen und unerwartete Reaktionen geschmissen haben. Da muss man sich dann fest zusammenreißen und an was Trauriges denken, das hilft manchmal", fügt sie hinzu. Auch Berkel schafft es nicht immer, ernst zu bleiben. "Eigentlich ist es wie bei Kindern, wenn man müde ist, wird man albern", erklärt er.

Sawatzki und Berkel haben zwar schon oft miteinander gedreht, dennoch "ist es immer wieder ein Neuanfang, wie bei jedem anderen Film auch. Deswegen liebe ich meinen Beruf so sehr, es ist immer wieder alles neu", sagt die Schauspielerin. Damit das auch so bleibt, setzen die beiden bei gemeinsamen Drehs auf "getrennte Hotelzimmer, damit man sich jeden Tag neu begegnet", fügt er hinzu. Eine Veränderung bei der Zusammenarbeit hat er im Laufe der Jahre allerdings bemerkt: "Wir schonen uns weniger."

Das schmälert die Lust auf weitere gemeinsame Projekte aber in keinster Weise. "Das nächste gemeinsame Projekt steht praktisch schon, weil die 'Anfänger' ja eine lose Reihe sind. Der Plan ist, jedes Jahr eine Folge zu drehen", sagt sie. "Lust ist immer da. Wir lassen uns überraschen", pflichtet er bei.

"Entführen für Anfänger" läuft zwischen den Jahren. Andrea Sawatzki und Christian Berkel werden sich den Film gemeinsam ansehen. "Natürlich, wir freuen uns total darauf, den Film nochmal zu sehen, vielleicht kriegen wir auch die Jungs dazu, ausnahmsweise mal mitzugucken", sind sie sich einig.

Gemeinsame Filme und Romana im kommenden Jahr

Und nach einer Silvester-Feier mit "Family and Friends" (Berkel) freuen sie sich "auf die vielen schönen Filmprojekte, von denen ich jetzt schon weiß", sagt sie. Er wird konkreter: "Konkret nennt er "die Ausstrahlung unseres Films 'Querschuss' im Februar in der ARD". Außerdem freut er sich "auf das Erscheinen unserer Romane 'Sputnik' am 30. Mai und 'Biarritz' im Herbst, auf den Dreh des nächsten 'Anfänger'-Films und auf einige noch nicht spruchreife Projekte".