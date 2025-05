Stars Andreas Ellermann: Promis heucheln Trauer um Nadja Abd el Farrag

Bang Showbiz | 20.05.2025

Der Unternehmer wünscht sich, dass die verstorbene Entertainerin respektvoll beigesetzt werden kann.

Andreas Ellermann hat genug von den reißerischen Schlagzeilen nach Nadja Abd el Farrags Tod.

Der Hamburger Unternehmer war bis zuletzt gut mit Naddel befreundet. Dass viele Promis und Social-Media-User jetzt mit Berichterstattungen rund um den tragisch frühen Tod der Entertainerin Aufmerksamkeit und Klicks erzielen wollen, findet Ellermann absolut geschmacklos. „Bitte gebt Ruhe“, fordert er in einem neuen Instagram-Video und betont: „Hört auf, lasst Nadja jetzt vernünftig beigesetzt werden.“ Der Millionär hatte den Instagram-Account seiner verstorbenen Freundin vor kurzem offline genommen, um zu verhindern, dass Dritte Nadjas Fotos kopieren und für ihre eigenen Zwecke nutzen.

Über die letzten Lebensjahre seiner guten Freundin verriet Ellermann derweil, dass Naddel „noch ein bisschen Spaß“ gehabt hätte. An seine Promi-Kollegen richtete er dagegen klare Worte: „Denkt euch keine Geschichten aus. Auch ihr Promis haltet euch zurück. Akzeptiert es. Es gibt Grenzen. Und die zeig’ ich euch jetzt auf: Haltet alle euren Rand.“ Naddel litt durch ihre anhaltenden Alkoholprobleme an einer Leberzirrhose. Damit ihre Familie sich gebührend von ihr verabschieden kann, will Ellermann übrigens die Kosten der Trauerfeier stemmen, verriet er gegenüber ‚Bild‘: „Wenn es die Familie möchte, werde ich die Kosten für die Beisetzung bezahlen. Ich habe bereits mit der Mutter gesprochen und ihr Hilfe angeboten.“