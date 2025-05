Stars Andreas Gabalier: Erste längere Auszeit nach 15 Jahren Karriere

Andreas Gabalier at the Dunkel Gala Vienna Nov 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 14:00 Uhr

Andreas Gabalier meldet sich nach seiner ersten richtigen Auszeit nach 15 Jahren Karriere bei seinen Fans zurück.

Von dem 40-jährigen ‚Hulapalu‘-Sänger war seit Monaten abgesehen von Gewinnspielankündigungen und Tournee-Zusammenschnitten auf seinen Social-Media-Plattformen nichts mehr zu hören gewesen.

Der Musiker verriet jetzt, dass er sich zwei Monate Urlaub in seiner Heimat ohne Verpflichtungen wie Interviews oder TV-Auftritte gegönnt habe. Während seiner längeren Pause habe der Star unter anderem Zeit mit seinen Patenkindern verbracht. Gabalier erzählte in einem Interview mit ‚Der Westen‘: „Meine kleine Patentochter, sie ist jetzt vier. Dann noch von meinem Patensohn, der ist fünf. Das sind die Kinder meiner ältesten Freunde.“ Auf die Frage, ob er selbst einmal Vater werden möchte, antwortete der Star mit einer entspannten Einstellung. Gabalier sagte: „Wenn die Zeit reif ist, wird es passieren.“ Andreas will sich weiterhin auf seine Musik konzentrieren und nutzte seine Auszeit auch für die Vorbereitung auf seine kommende ‚Ein Hulapalu auf uns‘-Tournee. Die Konzerte des ‚Hallihallo‘-Hitmachers starten am 27. Juni in Mönchengladbach und werden am 31. Oktober in Wien enden.