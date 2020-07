31.07.2020 20:47 Uhr

Andreas Gabalier: Großes Fan-Festival steigt im Juli 2021

Andreas Gabalier musste sein geplantes Fan-Festival in München aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Jetzt gibt der Künstler den offiziellen Nachholtermin bekannt.

„Die Freude ist groß“, kündigt Andreas Gabalier (35, „Hallihallo“) seinen Fans die guten Neuigkeiten an. Das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Volks-Rock’n’Roller Fan-Festival hat einen offiziellen Nachholtermin erhalten. Anstatt wie geplant am 15. August 2020 auf das Freigelände der Messe München zu laden, findet das Konzert nun ebenda am 31. Juli 2021 statt.

Der Österreicher freue sich „riesig, dass es klappt“, erwarten ihn und seine Fans vor Ort schließlich eine 120-Meter-Bühne sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm, inklusive Fanmeile, Vergnügungspark, Biergärten und Trachtenstände. Beginnen soll das Open-Air-Festival um 10 Uhr, der Einlass auf das Konzertgelände erfolge um 16 Uhr. Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

