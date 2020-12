01.12.2020 18:00 Uhr

Andreas Gabalier: Hier gibt’s sein Weihnachtsalbum zu gewinnen

Vor wenigen Tagen feierte das Video zur Single “Es ist die Zeit” Premiere und das ist ein perfekter Vorgeschmack auf das nun erscheinende erste Weihnachtsalbum von Andreas Gabalier.

Dem beliebten Sänger war es schon lange ein Anliegen ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, es fehlte ihm in den vergangenen Jahren nur immer die Zeit. Dann kam das Jahr 2020 und das Timing für “A Volks-Rock’n’Roll Christmas” war plötzlich geschaffen. Auch ein enthusiastischer Live-Performer wie Andreas war gezwungen ein wenig kürzer zu treten, also nutzte er die Vakanz in seinem sonst so ausgefüllten Terminkalender, um mit seinem langjährigen Produzenten Matze Roska dieses Album zu produzieren.

15 stimmungsvolle Songs

Es ist ein Album geworden, das natürlich hundertprozentig Volks-Rock’n’Roll ist und gleichzeitig ein Weihnachtsalbum. Eingesungen wurden die 15 sorgsam ausgewählten Stücke tatsächlich in der letztjährigen Weihnachtszeit u.a. in Nashville, der Spirit dieser Jahreszeit schwebt spürbar durch alle Songs.

Man schmeckt förmlich den Zimt, hört das knisternde Kaminfeuer und riecht den Festbraten aus der Küche. Hier seine persönliche Botschaft an unsere Leser:

Persönlich und zeitlos

Aber Einkehr a la Andreas Gabalier geht eben nicht ohne Volks-Rock’n’Roll! Hier wird auch gerockt, und wie! Aber es gibt eben auch detailverliebte Streicherarrangements, hochvirtuose Chorsätze, ganze Big Bands und Orchester, die die konkrete Vision, die Andreas Gabalier für sein erstes Weihnachtsalbum hatte, ausformulieren. In seinen eigenen Worten sollte alles so persönlich und herzlich wie möglich aber auch gleichzeitig einen zeitlosen Charakter haben, das ist ihm zweifellos gelungen!

„A Volks-Rock’n’Roll Christmas“ erschien als Standard CD- im Digi Pack mit 15 Songs und als Fanbox inkl. besticktem Tischtuch, bedruckter Kerze & Holzstern.

Wir verlosen 3 Alben

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 18. Dezember 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Andreas Gabalier“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!