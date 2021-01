16.01.2021 09:35 Uhr

Andreas Gabalier möchte sich „natürlich impfen lassen“

Vor wenigen Wochen hatte Andreas Gabalier noch erklärt, sich nicht impfen lassen zu wollen. Seine Meinung hat er mittlerweile geändert.

Ja, Andreas Gabalier (36, „Hulapalu“) lässt sich gegen das Coronavirus impfen. Das hat der österreichische Star nun in einem Clip bei „Facebook“ erklärt. Vor wenigen Wochen hatte er im Gespräch mit „weekend.at“ noch „Nein“ auf die Frage geantwortet, ob er sich impfen lassen wolle.

Die Impfung und die künstliche Aufregung im medialen Jännerloch … Posted by Andreas Gabalier on Friday, January 15, 2021

„Ich möchte wieder in den großen Stadien stehen“

Es wünsche sich vermutlich „niemand unser altes Leben sehnlicher zurück als ich das tue“, erzählt Gabalier. Er führt aus: „Ich möchte wieder in den großen Stadien stehen und Musik machen für diesen großen Fan-Kreis in ganz Europa. Und das wird ohne Impfung auch nicht möglich sein. Und für den Fall, dass diese Impfung irgendwann einmal parat gestellt werden wird, dann werde natürlich auch ich mich impfen lassen.“

Im April 2020 hatte Gabalier sein geplantes „Volks-Rock’n’Roller-Fan-Festival“ in München vorerst absagen müssen, das am 15. August hätte stattfinden sollen. Ende Juli konnte er dann „good News für uns alle“ verkünden. Das Festival soll am 31. Juli 2021 nachgeholt werden. Bisher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ob die Corona-Lage sich bis dahin tatsächlich genügend entspannt hat, bleibt leider noch abzuwarten.

