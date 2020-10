16.10.2020 14:56 Uhr

Andreas Gabalier veröffentlicht sein erstes Weihnachtsalbum

Andreas Gabalier bringt im November sein erstes Weihnachtsalbum auf den Markt. Die Zeit für die Produktion verdankt er der Corona-Pandemie.

Fans dürfen sich freuen: Andreas Gabalier (35, „I sing a Liad für di“) bringt sein erstes Weihnachtsalbum mit dem passenden Titel „A Volks-Rock’n’Roll Christmas“ auf den Markt. Die darauf enthaltenen Songs sind laut Gabalier „so persönlich und herzlich wie möglich“ und haben „gleichzeitig einen zeitlosen Charakter“.

Damit erfüllt sich der gebürtige Österreicher endlich seinen großen Traum. In den vergangenen Jahren fehlte Gabalier schlicht die Zeit, ein Weihnachtsalbum aufzunehmen. Dann kam die Corona-Pandemie und der 35-Jährige hatte plötzlich einen praktisch leer gefegten Terminkalender. Zusammen mit seinem langjährigen Produzenten Matze Roska machte Gabalier sich schlussendlich daran, die insgesamt 15 Songs fertig zu produzieren. Entstanden sind sie bereits in der vergangenen Weihnachtszeit – unter anderem in der US-amerikanischen Stadt Nashville.

Unterstützung von Streichern, Chor, Big Band und Orchester

Auf „A Volks-Rock’n’Roll Christmas“ schmeckt man „förmlich den Zimt, hört das knisternde Kaminfeuer und riecht den Festbraten aus der Küche“, heißt es auf der Homepage des Sängers. Neben dem Gabalier-typischen Sound biete der neue weihnachtliche Longplayer „detailverliebte Streicherarrangements, hochvirtuose Chorsätze, ganze Big Bands und Orchester“.

Andreas Gabaliers erstes Weihnachtsalbum erscheint am 20. November als Standard-CD und als Fan-Box. In der Box sind neben dem Tonträger auch ein besticktes Tischtuch, eine bedruckte Kerze und ein Holzstern enthalten.

(wag/spot)