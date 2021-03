Andrej Mangold: Das geht wirklich mit Ex-„Bachelorette“ Andrina

01.03.2021 11:44 Uhr

Seit letzten November ist Andrej Mangold single, nachdem er die Trennung von Jennifer Lange bekannt gab. Frisch auf dem Single-Markt scheint er schon ein Objekt der Begierde zu haben, oder?

Andrej Mangold und Jennifer Lange galten als das „Bachelor“-Traumpaar. Als dann im November überraschend die Trennung kam, wurde viel über die möglichen Gründe spekuliert.

Das ist der Trennungsgrund

Erst wenige Tage ist es her, dass Andrej jetzt ganz offen über den Trennungsgrund von Jenny sprach und der ist ganz simpel, beide hatten andere Vorstellung für die Zukunft.

„Andere Vorstellungen über die Zukunft. Sie ist 27, ich bin 34. Ich denke schon eher an Familie und sie ist vielleicht noch nicht so angekommen, wie ich“, so der Ex-Basketballer in der Sendung „Prominent!“.

Flirt mit Andrina Santoro

Auch wenn Fans gehofft hatten, dass Andrej und Jenny wieder zueinander finden, scheint das momentan zumindest nicht zu passieren. Dafür wird bereits über einen neuen Flirt von Mangold spekuliert.

In den letzten Wochen wurde er immer wieder mit der schönen schweizer „Bachelorette“ Andrina Santoro gesichtet. Es fing alles mit einem gemeinsamen Livestream an.

Gemeinsam im Hotel?

Dabei sollte es nicht bleiben, denn danach sollen die beiden zusammen in einem Hotel gewesen sein. Eine angebliche Augenzeugin verrät dem „OK!“-Magazin, dass sie die beiden Reality-TV-Teilnehmer in einem Wellness-Hotel in der Schweiz gesehen haben soll.

„Sie haben sich angeregt unterhalten und viel gelacht. Sie schienen sich gut zu verstehen“, berichtet die Insiderin. „Er hat relativ laut gesprochen und oft herumgeschaut. Vielleicht, um zu sehen, ob man ihn erkennt? Unauffällig hat er sich zumindest nicht verhalten“, plaudert die Augenzeugin weiter aus dem Nähkästchen.

Das geht wirklich zwischen ihnen

Bis jetzt hatten die beiden ein großes Geheimnis daraus gemacht, in welcher Verbindung sie wirklich zu einander stehen. Aber sie dürfte definitiv optisch genau sein Beuteschema sein.

In einem weiteren Livestream wollen Fans endlich Klarheit und sprechen Andrej auf Andrina an, der druckst nur herum und spielt das ganze herunter: „Hallo, was ist denn hier los? Was soll denn da sein? Da ist jemand einmal im Livestream und dann wird direkt hier…“

Es scheint, als wolle sich Andrej nicht ernsthaft zu dem Thema äußern und erklärt weiter: „Ja gut, dann hat das alles gesagt. Wer weiß, vielleicht heiraten wir übermorgen.“ Er wäre nicht der Erste, der ein albernes Geheimnis um seinen Beziehungsstatus macht…

