Andrej Mangold und Jennifer Lange: Erstes großes Familientreffen

Seit Jennifer Lange die letzte Rose von ihrem Bachelor Andrej Mangold überreicht bekam, turteln und schmusen sich die beiden durch die sozialen Netzwerke und lassen die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Natürlich teilten die beiden mit ihren Fans auch das erste gemeinsame Treffen der Eltern.

Das glückliche Pärchen zog bereits vor einigen Monaten zusammen und zu so einem richtigen perfekten Beziehungsleben gehört natürlich auch dazu, dass die Eltern des jeweiligen Partners sich kennen – und wenn möglich – auch mögen lernen. Via Instagram teilten der Basketballer und die Sporttrainerin diesen besonderen Moment der ersten Familienzusammenführung.

Gemeinsam nach Amerika?

Jennifer Lange veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein romantisches Foto mit Andrej Mangold vor der Kulisse der Herrenhäuser Gärten in Hannover. Dazu schrieb die 25-Jährige: „Wir hatten einen wundervollen Tag mit unseren Eltern. Die Natur und meine Liebsten um mich herum – viel mehr brauchen wir doch auch nicht oder?!“

Via Instastory hatte Dregold seinen Followern mitgeteilt: „Heute ist das Familienzusammentreffen. Freuen wir uns richtig drauf, machen uns einen schönen Family-Abend“. Was wohl die nächsten wichtigen Schritte im Leben des Paares sind? Offenbar wohl erstmal ein Amerika-Trip, wie man gestern in einer Instagram-Story von Jennifer Lange erfuhr. Alles andere hat vielleicht ja auch noch etwas Zeit, immerhin sie beiden erst knapp ein halbes Jahr offiziell zusammen.