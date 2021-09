Andrew Garfield: Tom Holland ist der „perfekte Spider-Man“

15.09.2021 20:00 Uhr

Andrew Garfield feiert Tom Holland als den "perfekten" Spider-Man und gibt in 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' bekannt, wie sehr es sich auf den neuen Film freut.

Andrew Garfield stand als zweiter Spider-Man auf der Leinwand in harsche Kritik. Von der einen Seite in den Himmel gelobt, von der anderen Seite abgelehnt, scheint er nun lieber das Dasein als Fan zu genießen. Er freut sich nun auf seinen Nachfolger Tom Holland der bald das dritte Mal als Spinnen-Boy im neuen Film „Spider-Man No Way Home“ zu sehen sein wird.

Andrew Garfield ist lieber Fan als auf der Leinwand

Der 38-jährige Schauspieler spielte den legendären Superhelden in zwei Filmen, bevor er durch Tom ersetzt wurde und ist mehr als glücklich, seinen Nachfolger zu unterstützen. In der ’The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ sprach Andrew über den kommenden Film ’Spider-Man: No Way Home‘: „Ich denke, dass Tom Holland einfach der perfekte Peter Parker und Spider-Man ist, also bin ich einfach super aufgeregt. Und ich kann wieder ein Fan sein, was meine bevorzugte Position ist – ich kann im Publikum sitzen und sagen: ’Ja, du hast es vermasselt, Kumpel, du hast es nicht so gut gemacht, wie du es hättest tun können.“

Wird er in „Spider-Man: No Way Home“ dabei sein?

Es wurde gemunkelt, dass Andrew in dem Marvel Cinematic Universe (MCU)-Projekt an der Seite von Tom mitspielen wird, doch er beharrt darauf, dass er nicht in den neuesten Blockbuster involviert ist, auch wenn seine Behauptungen auf taube Ohren gestoßen sind. Andrew, der den Helden in dem Film ’The Amazing Spider-Man‘ von 2012 und der Fortsetzung von 2014 spielte, fügt gegenüber ‘Variety’ hinzu: „Es ist wichtig für mich, zu Protokoll zu geben, dass ich nicht an dieser Sache beteiligt bin. Aber ich weiß, dass ich nichts sagen kann, was irgendjemanden davon überzeugen könnte, dass das stimmt. Ganz gleich, was ich sage […] Es wird entweder sehr enttäuschend für die Leute sein oder es wird sehr aufregend werden.“ (Bang/KT)