Film Andrew Scott: Rolle in ‚A Place in Hell‘

03.06.2025

Andrew Scott hat sich der Besetzung des neuen Justizthrillers ‚A Place in Hell‘ angeschlossen.

Der 48-jährige Schauspieler wird Berichten von ‚Deadline‘ zufolge an der Seite von Michelle Williams und Daisy Edgar-Jones in dem Film mit Chloe Domont mitspielen.

Domont wird die Regie des kommenden Thrillers führen, für den er das Drehbuch schrieb. Der neue Film erzählt die Geschichte zweier Frauen, die in einer renommierten Strafrechtskanzlei angestellt sind. Scott ist vor allem für seine Hauptrolle im romantischen Drama ‚All of Us Strangers‘ (2023) bekannt, in dem er an der Seite von Edgar-Jones‘ ‚Normal People‘-Co-Star Paul Mescal zu sehen war. Wie Mescal spielte Scott zudem in der erfolgreichen BBC-Fernsehserie ‚Fleabag‘ mit und führte die Besetzung der Netflix-Serie ‚Ripley‘ an. Scott erzählte vor Kurzem, dass ihm die Schauspielerei dabei geholfen habe, seine Sprachbehinderung überwinden zu können. Der Star erklärte in einem Interview mit dem ‚The Times‘-Magazin: „Ich habe als Kind einen Sprachfehler gehabt und die Schauspielerei hat mir dabei geholfen, weniger gehemmt und schüchtern zu sein.“