Stars Andrew Scott überwand Sprachbehinderung mit Schauspielerei

Andrew Scott - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 14:00 Uhr

Andrew Scott schreibt der Schauspielerei zu, ihm geholfen zu haben, eine Sprachstörung zu überwinden.

Der ‚All of Us Strangers‘-Darsteller hatte als Kind ein „starkes Lispeln“, profitierte aber von Sprechstunden. Dabei fand er auch heraus, dass das Performen ihm den Selbstvertrauensschub gab, den er in einer Zeit brauchte, in der er sehr unsicher war.

Er sagte dem ‚Times‘-Magazin: „Ich hatte als Kind eine Sprachbehinderung und die Schauspielerei hat mir geholfen, weniger unsicher und schüchtern zu sein. Ich hatte ein starkes Lispeln und im Sprechunterricht übte ich Improvisation und verbalisierte Sätze wie: ‚Sie verkauft Muscheln an der Küste.'“ Auch heute findet er die Schauspielerei immer noch hilfreich, übt sich allerdings auch in anderen Künsten. Wenn er nicht gerade an einem neuen Filmprojekt arbeitet, malt der 48-jährige Star gerne andere Menschen. Er verriet auch, dass seine Mutter, die Kunstlehrerin war, dabei einen großen Einfluss auf ihn hatte: „Sie sorgte dafür, dass ich aus der Beobachtung schöpfte. Sie sagte immer: ‚Zeichne etwas, das du siehst, nicht etwas, das in deinem Kopf ist‘, und das ist mir immer im Gedächtnis geblieben.“

Trotz seines Ruhms glaubt Andrew nicht, dass sein Leben „ungewöhnlich“ ist. Er sagte: „Ich habe kein Leben, das man als ungewöhnlich bezeichnen würde. Ich lebe in der Stadt und gehe nach Hause nach Irland, um meine Lieben zu sehen. Ich gehe ins Fitnessstudio und ehrlich gesagt liebe ich es einfach, ins Kino zu gehen. Und Galerien. All das künstlerische Zeug lässt mein Herz höher schlagen.“ Auch die Natur werde ihm immer wichtiger, insbesondere die Küste und die Berge: „Und spektakuläre Schluchten. Das alles ist ziemlich erstaunlich.“