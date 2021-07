Angela Merkel: Ein letztes Mal als Kanzlerin im Weißen Haus

15.07.2021 22:36 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat Angela Merkel im Weißen Haus empfangen. Es wird wohl ihr letzter Besuch als Bundeskanzlerin sein.

Angela Merkel (66) ist in die USA gereist. In Washington, D.C. wurde sie am Nachmittag des 15. Juli (Ortszeit) von US-Präsident Joe Biden (78) voraussichtlich zum letzten Mal als Bundeskanzlerin im Weißen Haus empfangen. Biden hatte zuvor angekündigt, sich auf den Besuch Merkels zu freuen.

I had a wide-ranging discussion with Chancellor Angela Merkel of Germany. We discussed strengthening democratic institutions and the transatlantic relationship, and addressing shared challenges like health and climate. @POTUS and I will work to deepen the U.S.-German partnership. pic.twitter.com/Ur1bRQmjI1

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 15, 2021