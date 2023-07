Am 2. Juli geht es los Kanzler Olaf Scholz und Co.: Die Sendetermine der Sommerinterviews Die Termine für die Sommerinterviews der ARD sind bekannt. Den Anfang macht standesgemäß der Bundeskanzler Olaf Scholz am 2. Juli. Es folgen unter anderem Ricarda Lang, Friedrich Merz oder Christian Lindner.