Glückwünsche für die Altkanzlerin Angela Merkel wird 70: Scholz, Söder und viele mehr gratulieren

Angela Merkel feiert am 17. Juli ihren 70. Geburtstag. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 11:44 Uhr

Angela Merkel darf sich zum 70. Geburtstag über viele Glückwünsche freuen. Wegbegleiter, Parteikollegen und Widersacher blicken auf die politische Laufbahn der Altkanzlerin zurück.

Angela Merkel feiert am 17. Juli ihren 70. Geburtstag. Den wird die Bundeskanzlerin a.D. zwar privat im kleinen Kreis verbringen, öffentliche Glückwünsche und Rückblicke auf ihre lange Kanzlerschaft gibt es aber zahlreiche – von Parteikolleginnen und -kollegen bis zu ehemaligen Widersachern.

"Beeindruckende politische Laufbahn"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 66) würdigte die "beeindruckende politische Laufbahn" seiner Vorgängerin: "Sie begann furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit, was mich bis heute sehr bewegt", schrieb Scholz zu einem Foto auf Instagram. "Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt und ist sich stets treu geblieben. Alles Gute zum Geburtstag!"

Glückwünsche kamen auch von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder (57), der in seinem Geburtstags-Post auf Instagram auch auf das "wechselhafte Verhältnis" zwischen seiner Partei und Angela Merkel eingeht. Inzwischen habe er aber "Respekt davor, wie Angela Merkel unser Land beschützt hat". Während der Corona-Pandemie habe sich "ein starkes Vertrauensverhältnis entwickelt". Dazu teilte Söder mehrere gemeinsame Fotos mit der ehemaligen Kanzlerin.

Auch mit ihrem CDU-Parteikollegen Friedrich Merz (68), heute Bundesvorsitzender der Partei, hatte Merkel nicht immer die beste Beziehung. Glückwünsche gibt es dennoch – und das sogar per "Du": "Liebe Angela Merkel, herzliche Glückwünsche zu Deinem 70. Geburtstag!", so Merz auf Instagram zu einem Foto, auf dem sich die beiden die Hand schütteln. "Rund drei Jahrzehnte lang hast Du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung."

CDU-Parteikollegin Julia Klöckner (51), die im Kabinett Merkel IV als Landwirtschaftsministerin tätig war, hat zum Geburtstag der ehemaligen Kanzlerin eine Collage gebastelt: Darin sieht man beide Frauen etwa bei einer Umarmung oder beim gemeinsamen Lachen, zudem eine Angela-Merkel-Badeente. Dazu schrieb Klöckner: "Alles Gute zum 70. Geburtstag, Gesundheit und Gottes Segen, liebe Angela!"

Steinmeier würdigt Merkel als "Markenzeichen unserer Demokratie

Glückwünsche gibt es aber nicht nur aus der eigenen Partei: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD, 68), der sein Amt auch mehr als vier Jahre unter Merkel ausführte, würdigte das Geburtstagskind als eine "Politikerin, die den Weg des vereinten Deutschlands entscheidend mitgeprägt" habe. Sie habe sich "mit unerschütterlichem Pflichtbewusstsein für unser Land eingesetzt". Ihre "Gelassenheit, ihr Humor und ihre Menschlichkeit" seien Eigenschaften, die viele gespürt und geschätzt haben. "Die erste Bundeskanzlerin bleibt ein Vorbild und ein Markenzeichen unserer Demokratie", so Steinmeier.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, 54) schreibt zu einem Porträt der Altkanzlerin: "Wir mögen als politische Parteien über das streiten, was für unser Land richtig ist. Aber dass wir gemeinsam für unser Land streiten, für den Erhalt unserer liberalen Demokratie – das sollte immer unser gemeinsamer Grund sein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Angela Merkel!"

Auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne, 58) erkennt die politischen Unterschiede an: "16 Jahre war Angela Merkel als erste Kanzlerin im Amt. Politisch waren wir gewiss nicht immer einer Meinung. Vor ihrem Einsatz für unser Land, ihrem wertegeleiteten und dennoch pragmatischen Politikstil hatte und habe ich größten Respekt. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag!", so der Grünen-Politiker auf X.

Gerhard Schröder schätzt Merkels Selbstironie

Und auch Angela Merkels Vorgänger, SPD-Altkanzler Gerhard Schröder (80), würdigt ihr Lebenswerk: "Von allen politischen Gegnerinnen und Gegnern ist sie eine besondere. Schließlich hat sie gewonnen", sagte er dem Magazin "Stern". Schröder, der der CDU-Kandidatin bei der Bundestagswahl 2005 nach sieben Jahren Kanzlerschaft knapp unterlag, möge Merkels "typisch norddeutschen Charme" sowie ihre Fähigkeit zur Ironie und auch Selbstironie.