Angelcamp: Sido, Knossi und Klaas starten 72-stündigen Livestream

Am Donnerstagabend starteten Entertainer Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, Rapper Sido und Moderator Klaas Heufer-Umlauf auf Twitch einen 72-stündigen Livestream.

Am Donnerstagabend startete das Streaming-Event auf der Plattform Twitch, die unter Gamern vor allem für Live-Übertragungen bekannt ist. Im sogenannten Angelcamp campieren Knossi und Sido im beschaulichen Gollwitz an einem Badesee bei Brandenburg/Havel, das Event wird live auf Knossis Twitch-Account übertragen.

Keine Toiletten und Duschen

Von dort aus werden sie und ihre Stargäste sich diversen Challenges stellen, z.B.: Wer angelt den dickeren Fisch? Denn, die Teilnehmer müssen sich selbst versorgen, in der Wildnis schlafen, duschen und die Notdurft erledigen – eine Toilette gibt es nicht. Geschlafen wird in Zelten, egal ob Wettergott Petrus mitspielt oder nicht. Momentan scheint es das Wetter aber gut mit ihnen zu meinen.

Neben Klaas Heufer-Umlauf, der das Streaming-Event moderieren wird und Knossi und Sido, sind außerdem Sascha Hellinger von UnsympathischTV und Musikproduzent Manny Marc mit dabei.

Knossi hat sich verletzt

Einen kleinen Unfall gab es am Donnerstagabend auch schon, Knossi rutschte auf dem matschigen Boden aus und fiel auf die Feuerschale. Dabei zog er sich eine kleine Schnitt-Verletzung an der Hand zu – aber auch solche Missgeschicke gehören zu einem Camp-Abenteuer dazu.

Schon jetzt ist das Angelcamp ein riesiger Erfolg. In der ersten Stunde nach Start am Donnerstagabend schauten über 200.000 Zuschauer live zu.Und auch am Freitagmorgen beobachten rund 90.000 Zuschauer die Kandidaten schlafend in den Zelten.