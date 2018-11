Angelina Jolie: Brads T-Shirt brachte sie zum Heulen?

Samstag, 3. November 2018 13:20 Uhr

Angelina Jolie soll angeblich noch um ihre Beziehung mit Brad Pitt trauern. Die 43-Jährige hat zwei Jahre nach der Trennung von ihrem Ex-Mann noch immer nicht mit dem Vater ihrer Kinder abgeschlossen. Jahrelang waren gehörten sie zu den Vorzeigefamilien in Hollywood.

Seit der überraschenden Trennung herrscht jedoch ein gnadenloser Scheidungskrieg zwischen dem Ex-Paar, bei dem sie sich vor allem wegen des Sorgerechts für ihre sechs gemeinsamen Kinder streiten. Angeblich soll sie trotzdem noch an ihrem Ex hängen. Jetzt soll sie sogar seinetwegen geweint haben. Ein angeblicher Insider erzählte der für ihre hanebüchenden Stories berüchtigten Seite ‚HollywoodLife‘, dass die Leinwandheldin sich nicht mehr beherrschen konnte, als sie vor Kurzem einen alten Koffer durchsuchte.

„Angelina brach in Tränen aus, als sie vor ein paar Tagen eines von Brads alten T-Shirts fand“, so die Quelle, die den Anschein erweckt, als sei sie beim Auspacken dabei gewesen.

Und es roch nach seinem Parfüm! Unfassbar!

Das Kleidungsstück soll sogar nach dem Parfum des Frauenschwarms gerochen haben und damit sofort alte Erinnerungen bei ihr geweckt haben. „Es war überwältigend für sie. Sie fühlte all den Schmerz, weil sie befürchtet, die große Liebe ihres Lebens verloren zu haben“, ergänzte der Promi-Experte weiter. Ein weiterer Informant hatte dem Portal zuvor erklärt, dass die Emotionen der Mehrfachmutter sehr schwanken würden. An manchen Tagen scheine sie schon über Brad hinweg zu sein, ein andermal wolle am liebsten selbst zum Hörer greifen, da das letzte persönliche Gespräch schon lange zurückliege.