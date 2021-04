Angelina Jolie hat keine Zeit

Angelina Jolie hat keine Zeit

21.04.2021 22:15 Uhr

Angelina Jolie hatte nach der Scheidung von Brad Pitt keine Zeit um große Regie-Projekte zu verwirklichen.

Die 45-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Ehemann Brad Pitt die Kinder Maddox (18), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) und die 12-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne.

Wegen der Familie will sie kürzer treten

Nach ihrer Scheidung hat die Oscar-Preisträgerin jedoch festgestellt, dass kleinere Schauspielprojekte besser in ihren Zeitplan und ihr Familienleben passen, als große Regie-Projekte. Obwohl Angelina Jolie es so sehr liebt, hinter der Kamera zu stehen, entschied sie sich für Schauspieljobs.

Sie erzählte jetzt dem renommierten US-Magazin „Entertainment Weekly“: „Ich liebe es, Regie zu führen, aber ich hatte eine Veränderung in meiner Familiensituation, die es mir für ein paar Jahre nicht möglich gemacht hat, Regie zu führen. Ich musste einfach kürzere Jobs machen und mehr zu Hause sein, also bin ich irgendwie wieder dazu übergegangen, ein paar Schauspieljobs zu machen. Das ist wirklich die Wahrheit.“

Angelina Jolie mit neuem Film

Angelina konnte ihren mütterlichen Instinkt bei ihrem neuesten Film nicht unterdrücken. In dem Thriller „Those Who Wish Me Dead“ spielt Jolie die knallharte Feuerwehrfrau Hannah, doch sie wurde von Regisseur Taylor Sheridan angewiesen “gemeiner” zu ihrem zwölfjährigen Co-Star Finn Little sein. “Manchmal hat Taylor mich korrigiert, weil mein Verhalten gegenüber einem Kind anders war als [Hannahs] Verhalten gegenüber einem Kind. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich [Little] schlecht behandelt habe, aber ich habe es geschafft!“, so die Hollywood-Schönheit stolz weiter. (Bang)