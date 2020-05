Angelina Jolie richtet sich an US-Politiker

Angelina Jolie hat amerikanische Politiker dazu aufgerufen, Familien mit Essen zu unterstützen.

In einem offenen Brief an die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und die Politiker Kevin McCarthy, Mitch McConnell und Chuck Schumer erklärte die Schauspielerin: „Viele der benachteiligten Kinder Amerikas haben insgesamt fast 740 Millionen Mahlzeiten in der Schule verpasst, weil diese wegen der schnellen Ausbreitung des Coronaviruses geschlossen wurden. Eltern haben mit dem Verlust ihrer Arbeit und ihres Lohnes zu kämpfen, weshalb viele dieser Kinder hungrig werden…“

Häusliche Gewalt nimmt zu

Das Schreiben der Hollywood-Schauspielerin folgt auf einen von ihr verfassten Artikel, in dem Angelina über den durch die Pandemie verursachten Anstieg von Kindesmisshandlungen sprach.

In einem Meinungskommentar schrieb die Aktivistin zudem: „Ein Opfer von dessen Familie und Freunden zu isolieren, ist eine von Tätern bekannte Taktik, um es zu kontrollieren, was heißt, dass die sozialen Distanzierungsmaßnahmen, die notwendig sind, um Covid-19 zu stoppen, unbeabsichtigt einen Anstieg von Traumata und dem Leid von benachteiligten Kindern verursachen wird. Bereits jetzt gibt es Berichte von einem weltweiten Anstieg von häuslicher Gewalt, inklusive gewalttätiger Morde.“