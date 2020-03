Angelina Jolie spendet knapp 1 Million Euro an hilfsbedürftige Kinder

Angelina Jolie spendete umgerechnet 920.000 Euro, um Kindern aus einkommensschwachen Familien ein Mittagessen zu ermöglichen.

Die 44-jährige Schauspielerin unterstützte die Stiftung ‚No Kid Hungry‘, die Hilfe für Familien leistet, die davon abhängig sind, dass ihr Kind in der Schule mit Mahlzeiten versorgt wird. Da viele Schulen in Amerika derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, fallen diese warmen Mahlzeiten weg.

So viel Geld spendete die Organisation bisher

In einem Statement äußerte sich Angelina gegenüber der Organisation zum Grund ihrer Spende: „Seit dieser Woche sind aufgrund von Schließungen im Bezug auf den Corona-Virus über eine Milliarde Kinder weltweit nicht mehr in der Schule.“ Dabei seien viele auf die Fürsorge und die Ernährung, die die Schule bietet, angewiesen, so die Hollywood-Schauspielerin: Allein in Amerika seien 22 Millionen Kinder betroffen: „No Kid Hungry unternimmt energische Anstrengungen, um so viele dieser Kinder wie möglich zu erreichen.”

Einer Pressemitteilung zufolge konnte No Kid Hungry bereits 1,8 Millionen Euro an 78 Organisationen innerhalb der Vereinigten Staaten abgeben – außerdem übermittelten sie Notfallzuschüsse an Schulbezirke, Tafeln und Gemeindeorganisationen, die zur Finanzierung von Mahlzeiten für Kinder beitragen.