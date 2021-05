Angelina Jolie über ihre Dating-Liste und ihre äußerst fähigen Kinder

11.05.2021 21:02 Uhr

Endlich bringt sie Licht ins Dunkel! Angelina Jolie hat eine "sehr lange Liste von No-Gos", wenn es ums Dating geht.

Die ‚Those Who Wish Me Dead‘-Darstellerin, die Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) und die Zwillinge Knox und Vivienne (12) mit ihrem Ex-Ehemann Brad Pitt hat, scherzte, sie sei so lange Single, weil sie bei der Partnerwahl sehr wählerisch sei.

Auf die zimlich suggestive Frage, ob sie eine Liste mit „No-Gos“ hat, wenn es darum geht, einen neuen Mann für sich zu finden, witzelte Angelina Jolie gegenüber ‚E!‘: „Ich habe wahrscheinlich eine sehr lange Liste [mit ‚No-Gos‘]. Ich bin jetzt schon lange allein.“

Angelina Jolie ist besorgt um ihre Kinder

Obwohl die 46-Jährige dazu neigt, sich zu viele Sorgen um ihren Nachwuchs zu machen, ist sie dankbar dafür, dass sie das eigentlich nicht tun muss, weil ihre „coolen“ Kinder alle offenbar sehr klug seien. „Ich habe sechs sehr fähige Kinder. Natürlich wachst du auf und hast nur das Gefühl: ‚Ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ich muss sicherstellen, dass es ihnen geistig gut geht‘, aber ehrlich gesagt denke ich , dass sich das vor ein paar Jahren geändert hat und sie jetzt denken: „Ich muss sicherstellen, dass es meiner Mutter gut geht“, enthüllte Jolie stolz. (Bang)