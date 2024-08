Filmfestspiele von Venedig Angelina Jolie überrascht in Venedig mit Verletzlichkeit

Angelina Jolie bei den Internationalen Filmfestspielen auf dem Lido. (rho/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 21:27 Uhr

Angelina Jolie ist eine echte Powerfrau. Während einer Pressekonferenz zu ihrem neuen Film "Maria" bei den Filmfestspielen von Venedig geht sie jedoch auf ihre verletzliche Seite ein.

Im Scheidungskrieg gegen Brad Pitt (60) kämpft Angelina Jolie (49) wie eine Löwin. Auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig überrascht die sechsfache Mutter aber mit ihrer weichen Seite und sagt, sie teile die Verletzlichkeit mit Maria Callas (1923-1977), die sie in Pablo Larraíns (48) neuem Biopic "Maria" porträtiert.

"Nun, es gibt eine Menge, das Sie wahrscheinlich wissen oder vermuten, was ich in diesem Raum nicht sagen werde", bemerkte Angelina Jolie laut "People"-Magazin auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, 29. August, anlässlich der Filmvorführung, als sie nach ihrer persönlichen Verbindung zur verstorbenen Callas gefragt wurde. Die Opernsängerin gilt als eine der größten Sopranistinnen aller Zeiten.

"Ich teile ihre Verletzlichkeit mehr als alles andere"

"Ich glaube, die Art und Weise, wie ich mich mit ihr verbunden fühlte, mag überraschen – es war wahrscheinlich der Teil von ihr, der extrem weich ist und in der Welt keinen Platz hat, so weich zu sein, wie sie wirklich war, und so emotional offen, wie sie wirklich war", erstaunte die sonst oft kühl wirkende Oscar-Preisträgerin. "Ich teile ihre Verletzlichkeit mehr als alles andere."

Auf der Pressekonferenz in Venedig wurde Jolie außerdem gefragt, wie sie sich in Bezug auf eine mögliche Oscar-Nominierung für ihre Darbietung fühle. Sie antwortete, dass die Messlatte, ob sie "gut genug" war, eher die Reaktion der Callas-Fans "und derjenigen, die die Oper lieben" sei. "Meine Angst wäre es, sie zu enttäuschen. Darüber hinaus bin ich natürlich bei allen anderen Dingen in meinem eigenen Geschäft sehr dankbar, wenn es eine Reaktion auf meine Arbeit gibt." Jolie hoffe, dass die Verfilmung "mehr Menschen zur Oper bringt".

Wie eine echte Diva

Zur Premiere des Films am Abend schritt Angelina Jolie elegant in einem seidenen, hautfarbenen Abendkleid über den roten Teppich. Eine schulterfreie Fellstola wurde mit einer goldenen Brosche gehalten. Ihr langes, blond gesträhntes Haar trug sie offen und glatt. Ein roter Lippenstift vollendete ihren glamourösen Auftritt.