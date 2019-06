Angelina Jolie und Keanu Reeves: Geht da wirklich was?

Freitag, 14. Juni 2019 14:27 Uhr

Angelina Jolie plant ein Date mit Keanu Reeves. Die 44-Jährige schwärmt scheinbar für einen neuen Mann. Während sie sich mittlerweile seit über zwei Jahren im Rosenkrieg mit ihrem einstigen Partner Brad Pitt befindet, blieb es ansonsten eher ruhig um ihr aktuelles Liebesleben.

Nun scheint sie jedoch einen neuen Schwarm zu haben und hat sogar schon genaue Vorstellungen von der ersten Verabredung mit ihrem Auserwählten. Angelina Jolie soll ein Auge auf ihren Kollegen Keanu Reeves geworfen und diesen sogar schon zu seinem Dinner-Date in ihre Villa eingeladen haben. Nein! Oder?

Zurzeit wohnt die ‚Maleficent‘-Darstellerin mit den sechs Kindern aus der Ehe mit Brad Pitt neben der Mutter von Keanu im LA-Stadtteil Los Feliz.

„Keanu steht seiner Mutter sehr nahe und besucht sie ständig. So traf er Angie“, enthüllte ein angeblicher Insider jetzt gegenüber dem nicht gerade um Seriosität bemühten US-‚Star‘-Magazin. „Sie erkannten, dass sie viel gemeinsam haben, und es gibt definitiv eine Anziehung hier.“

Gemeinsamer Film

Die Ex von Brad Pitt soll hin und weg von dem Leinwandstar sein. „Obwohl sie Keanus Mutter Patricia kennt, war Angie zu nervös, um sie zu bitten, Matchmaker zu spielen. Sie hat Schmetterlinge im Bauch wegen Keanu“, so der Insider weiter. Angeblich soll Angelina nun schon ein Traum-Date in ihrem Haus planen: „Sie will ein intimes Dinner bei sich zu Hause und hat organisiert, dass ein Koch alles vorher fertig macht, damit sie und Keanu ganz alleine sein können. Die Kinder werden auch nicht da sein.”

Sollte alles gut laufen, möchte Angelina angeblich auch, dass der 54-Jährige in ihrem nächsten Film, der Marvel-Saga ‚The Eternals‘, mitspielt. „Sie findet, sie sind perfekt füreinander.“ Aha.