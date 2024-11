Für ihre Rolle als Maria Callas Angelina Jolie wird mit Desert Palm Achievement Award ausgezeichnet

18.11.2024

Angelina Jolie darf sich über eine Auszeichnung für ihre Rolle in "Maria" freuen. Bei den Palm Springs International Film Awards wird sie den Desert Palm Achievement Award als beste Schauspielerin erhalten.

Angelina Jolie (49) geht mit ihrer Rolle in "Maria" weiter auf Trophäenkurs. Der erste Trailer zu dem Film über Opernsängerin Maria Callas (1923-1977), in dem Jolie die Hauptrolle spielt, wird von Kritikern hochgelobt. Nun darf die Schauspielerin den Desert Palm Achievement Award als beste Schauspielerin entgegennehmen.

Das haben die Palm Springs International Film Awards auf ihrer Website bekannt gegeben. "'Maria' präsentiert die ikonische Angelina Jolie in der Rolle ihres Lebens", begründete Nachhattar Singh Chandi, Vorsitzender des Festivals, die Entscheidung. "Jolies außergewöhnliche Darstellung fängt das Herz und die Komplexität einer Künstlerin ein, deren Leben ebenso fesselnd war wie ihre Musik." Das Komitee freue sich sehr, dem Hollywoodstar für die "faszinierende Verwandlung in diese bahnbrechende und zugleich tragische Figur" den Preis zu überreichen.

Ausblick auf die Oscarverleihung?

Die Verleihung der Filmpreise findet am 3. Januar 2025 im Palm Springs Convention Center statt, das Festival läuft vom 2. bis 13. Januar 2025. Neben Jolie werden unter anderem Adrien Brody (51, Desert Palm Achievement Award, männlicher Schauspieler), Nicole Kidman (57, International Star Award) und Colman Domingo (54, Spotlight Award) ausgezeichnet. Zu den bisherigen Preisträgern des Desert Palm Achievement Award gehören Emma Stone (36), Cate Blanchett (55), Viola Davis (59) und Renée Zellweger (55).

Sie alle haben eins gemeinsam: In ihren jeweiligen Jahren wurden sie auch für den Oscar nominiert – Angelina Jolies Chancen auf den Goldjungen stehen also sehr gut. Auch Kritiker sehen sie bereits als heiße Anwärterin auf den Gewinn des wichtigsten Filmpreises im kommenden Jahr. Für die Schauspielerin wäre es der zweite Oscar: 2000 gewann sie die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin für "Girl, Interrupted".

"Maria" kommt am 27. November in ausgewählten Kinos, bevor er ab dem 11. Dezember auf Netflix zu sehen sein wird. In dem Film von Regisseur Pablo Larraín (48) folgt die Handlung der amerikanisch-griechischen Sopranistin Maria Callas in ihren letzten Tagen in Paris. Neben Jolie sind außerdem Pierfrancesco Favino (55), Alba Rohrwacher (45) und Haluk Bilginer (70) in dem Streifen zu sehen.