Angelina Pannek ist verblüfft über ihren After-Baby-Body

Angelina Pannek ist vor wenigen Wochen Mutter geworden. Über ihren After-Baby-Body so kurz nach der Geburt ist sie mehr als erstaunt.

„Wo ist bitte mein Bauch hin?“, wundert sich Angelina Pannek (28) nur wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Die Ehefrau von Sebastian Pannek (33) zeigt ihren After-Baby-Body auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Das Konto ist aktuell „privat“. Der Babybauch der einstigen „Bachelor“-Kandidatin ist so gut wie weg, was auch die Neu-Mama überrascht.

„Ich finde das einfach verrückt“

Über ihren fast flachen Bauch sagt die 28-Jährige in ihren Instagram Stories verblüfft: „Ich finde das einfach verrückt. Ich hatte so eine Murmel und jetzt ist einfach nichts mehr da!“ Sie finde es „krass, was der Körper macht und wie schnell sich das alles zurückentwickelt“. Weiter erklärt Pannek, dass sie derzeit keinen Sport treibe. Sie wolle sich aber für einen Rückbildungskurs anmelden.

Angelina Pannek, geborene Heger, und ihr Ehemann, „Der Bachelor“ aus dem Jahr 2017, Sebastian Pannek, sind Mitte Juni zum ersten Mal Eltern geworden. Angelina Pannek wurde 2014 durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“ bekannt, als sie bei Junggeselle Christian Tews (39) bis ins Finale schaffte.

