Er macht die Familie komplett Angelina und Sebastian Pannek: Ihr drittes Kind ist auf der Welt

Angelina und Sebastian Pannek freuen sich über die Geburt ihres dritten Kindes. (jom/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 11:39 Uhr

Angelina und Sebastian Pannek sind zum dritten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihres Sohnes haben die beiden bei Instagram mit liebevollen Worten bekannt gegeben.

Angelina (32) und Sebastian Pannek (38) freuen sich über die Geburt ihres dritten Kindes. Das hat das Influencer-Paar seinen rund 703.000 und 369.000 Followern bei Instagram verraten. In einem gemeinsamen Posting schrieben sie: "Du, kleiner Wurm machst unsere Familie komplett und wir danken dem Leben jeden einzelnen Tag, drei so wundervolle, gesunde Kinder geschenkt bekommen zu haben." Ihren Kindern versprechen sie in dem Beitrag: "Auf ewig werden wir hinter euch stehen, welchen Weg auch immer ihr einschlagen möchtet. Wir sind für euch da, ein Leben lang und noch viel länger."

"Unser wundervoller Sohn"

In dem Posting teilte das Paar einen Clip, in dem ein Foto eines Babybauch-Shootings zu sehen ist. In einem Text dazu heißt es: "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten, wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen zu halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren." Details zur Geburt verraten die beiden nicht.

Für Angelina und Sebastian Pannek ist es das dritte gemeinsame Kind und der zweite Sohn. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", machte das Paar die Schwangerschaft im Februar publik. Der erste Junge kam im Sommer 2020 zur Welt, im Herbst 2022 folgte dann die gemeinsame Tochter. Das Paar ist seit 2020 verheiratet.

Beide wurden als Kandidaten im "Bachelor"-Universum bekannt. Sebastian Pannek suchte als "Bachelor" 2017 nach der großen Liebe und war danach anderthalb Jahre mit Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (33) zusammen. Angelina Pannek belegte 2014 bei "Bachelor" Christian Tews (44) den zweiten Platz.