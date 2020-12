23.12.2020 13:00 Uhr

Angelo Kelly & Family feiern Weihnachten in Deutschland

Angelo Kelly feiert Weihnachten in diesem Jahr in Deutschland. Im Interview verrät der Sänger, welche Tradition es bei seiner Familie an den Festtagen gibt.

Angelo Kelly & Family werden Weihnachten in diesem Jahr nicht in Irland, sondern in Deutschland verbringen. Für ihre Fans könnte der Titel ihres neuen Albums „Coming Home for Christmas“ nicht passender sein, denn die meisten Deutschen werden die Feiertage wegen des Lockdowns wohl daheim verbringen.

Immer abwechselnd in Irland und Deutschland

„Wir versuchen immer abwechselnd ein Jahr zu Hause in Irland zu feiern und dann im nächsten Jahr in Deutschland bei der Familie meiner Frau Kira“, erklärt Angelo Kelly (39) über seine Pläne im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. „Dieses Jahr ist Deutschland wieder dran und darauf freuen wir uns.“

Für den Sänger und die Familie wird das Fest „eher im kleineren Kreis“ stattfinden. Eine Tradition behalten die Kellys wohl auch in diesem Jahr bei: „Bei uns gibt es immer vorn am Haus im Fenster eine Kerze, die in den Weihnachtstagen immer an ist, um das Kommen von Jesus zu begrüßen“, erzählt Angelo Kelly.

Weihnachten „viel wichtiger“ als Silvester

An Silvester feiert die Familie „meistens mit vielen Freunden und viel Musik“. Gekocht wird nicht, „denn wir machen immer ein Riesen-Buffet mit allen möglichen leckeren Sachen und viel Leckerem zu trinken“. Dieses Jahr wird der Start ins neue Jahr jedoch ganz anders. „Aber darüber denken wir erst ein paar Tage vorher nach. Für uns ist Weihnachten viel wichtiger und da wollen wir versuchen, es so schön wie möglich umzusetzen“, betont der 39-Jährige.

Über seine persönliche Bilanz 2020 sagt Kelly: „Das Jahr ist noch nicht vorbei und mich würde nichts mehr überraschen. Deshalb möchte ich da noch nicht konkret was dazu sagen, aber ich glaube ich bin nicht allein, wenn ich sagen würde, es ist bisher ein ziemlich bescheidenes Jahr gewesen. Und das war nett ausgedrückt.“ Und seine Vorsätze für 2021? „Gut auf meine Familie aufpassen und sich immer mehr auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren.“

(tae/spot)