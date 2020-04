Angst um ihre Töchter: Denise Richards fürchtet Vaterkomplex dank Charlie Sheen!

Kinder müssen nicht alles über ihre Eltern wissen. Nach diesem Motto geht auch Denise Richards (49) vor. Die Schauspielerin achtet darauf, wie sie mit ihren Töchtern Sam (16) und Lola (14) über ihren Ex-Mann und deren Vater spricht. Bei dem handelt es sich nämlich um Skandal-Superstar Charlie Sheen (54).Charlie Sheen und sein Weg durch die Hölle

Dennoch macht sie sich Sorgen darüber, dass ihre beiden Mädchen eines Tages doch noch die wilden Party-, Drogen- und Frauengeschichten ihres Vaters zu hören bekommen. „Es gibt vieles, was die Kinder nicht über ihren Vater wissen und ich möchte, dass das so bleibt“, stellte sie in der Serie ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘ klar.

„Selbst wenn es sich dabei um Charlie Sheen handelt, er ist für sie immer noch ihr Dad. Ich spreche nie schlecht über ihn und ich möchte, dass er ein Teil ihres Lebens ist.” Trotzdem fürchtet sie, dass die Mädchen ein komisches Verhältnis zum Papa – bis hin zum Vaterkomplex entwickeln könnten.

Vaterkomplex und Unterhaltsklagen

Doch das ist nicht die einzige Sorge, mit der die 49-Jährige, die außerdem noch die achtjährige adoptierte Tochter Eloise hat, momentan zu kämpfen hat. Die Ehefrau von Aaron Phypers steht kurz vor einem Gerichtsverfahren gegen ihren Ex, bei dem es um nicht gezahlten Unterhalt für die Töchter in Höhe von 450.000 Dollar (ca. 416 000 Euro) geht.

„Die Anhörung ist für November angesetzt. Aber ich möchte nicht durch all das gehen. Ich möchte einfach nicht. Es ist nicht nur ein einmaliges Ding, bei dem man vor Gericht auftaucht. Es ist etwas langwieriges, bei dem man Depressionen bekommen kann, Aussagen von verschiedenen Leute. Und das ist etwas, was die Mädchen erfahren können", fürchtet sie.